L acquaio della cucina - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : LAVELLO

Significato/Curiosità : L acquaio della cucina

Acqua circondato completamente da molecole d'acqua che interagiscono con esso. Un esempio di soluto ionico è il comune sale da cucina (cloruro di sodio), un esempio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

