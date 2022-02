Un acido per la fabbricazione dei saponi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un acido per la fabbricazione dei saponi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OLEICO

Significato/Curiosità : Un acido per la fabbricazione dei saponi

Sapone determina la qualità del sapone prodotto. I saponi di sodio preparati a partire da idrossido di sodio generalmente sono solidi, mentre i saponi di potassio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con acido; fabbricazione; saponi; acido essenziale per ogni forma di vita; Sigla dell acido ribonucleico; Amminoacido presente nei muscoli; L acido della vita; Un automobile di fabbricazione statunitense; Missile di fabbricazione statunitense; Minerale usato come concime e nella fabbricazione di esplosivi; Serve per la fabbricazione dei laterizi; Un ingrediente dei saponi ; Quella caustica si usa per produrre certi saponi ; E' usata nella fabbricazione di saponi ; Componente dei saponi ; Cerca nelle Definizioni