Oh __, canta Neil Sedaka - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Oh __, canta Neil Sedaka. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CAROL

Significato/Curiosità : Oh __, canta Neil Sedaka

Sam Smith alla Youth Music Theatre UK, dove nel 2007 produsse Oh! Carol (interpretava le canzoni di Neil Sedaka), e per un certo numero di anni ha studiato canto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con canta; neil; sedaka; li Ligabue canta nte; Brini, canta nte; __ Ferreri, canta nte; Marina __ canta nte; Il grande illuminista francese nipote di Corneil le; Una famosa è Il Cid di Corneil le; Il fumetto di neil Gaiman edito dalla DC Comics; Film di neil Jordan del 1992: La __ del soldato; Cerca nelle Definizioni