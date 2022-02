Veicolo a due piani per il trasporto di auto nuove - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Veicolo a due piani per il trasporto di auto nuove. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BISARCA

Significato/Curiosità : Veicolo a due piani per il trasporto di auto nuove

autocarro (reindirizzamento da Tipi di autocarro) Veicolo in grado di trasportare merci autonomamente; si tratta di un mezzo di trasporto singolo e differisce dagli altri veicoli adibiti al trasporto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

