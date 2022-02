È usata come materiale per pavimentazioni stradali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È usata come materiale per pavimentazioni stradali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SIENITE

Significato/Curiosità : e usata come materiale per pavimentazioni stradali

Pavimento stradale affrontato per mezzo di spazzatrici o tramite il metodo preventivo dello spargimento di sale. Le pavimentazioni stradali hanno diversi nomi e caratteristiche ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

Era usata per filare a mano; La pompa usata per le bonifiche; La lente usata dagli elegantoni d una volta; Era usata , in Spagna, per eseguire sentenze capitali; Artiste come Veronica Peparini o Pina Bausch; I media come Facebook e Instagram; come la pala dell elica in movimento; Oscillare... come una nave; materiale che era impiegato per tute antincendio; Un materiale che resiste alle fiamme; Il materiale formato da due strisce staccabili; materiale per scarpe; E' usata come materiale per pavimentazioni stradali; Materiale multistrato per pavimentazioni ; Rocce per pavimentazioni stradali; Prodotto ceramico usato per pavimentazioni ; I lavori autostradali causano quello del traffico; Auto utilizzata per... incidenti stradali ; I coni di plastica bicolori che limitano le corsie stradali ; Una sigla di alcune tratte stradali ;