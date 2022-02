Una famosa romanza della Carmen - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una famosa romanza della Carmen. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TOREADOR

Significato/Curiosità : Una famosa romanza della Carmen

Carmen (opera) Carmen è un'opéra-comique di Georges Bizet composta di quattro atti (o quadri, come vengono chiamati dal compositore), su libretto di Henri Meilhac e Ludovic ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

Altre definizioni con famosa; romanza; della; carmen; Il matematico e fisico greco che inventò una famosa fontana; La famosa Metello che ha la tomba sull Appia Antica; Una famosa raccolta poetica di Rainer Maria Rilke; E famosa per i marmi; Celebre romanza in Turandot; romanza della Norma; Si studia all interno della filologia romanza ; Possono cantare una romanza come Che gelida manina; Arrigo e Camillo della Scapigliatura; La fine della ... squaw; Suddividono i vari compartimenti della nave; Raimondo, principe di San Severo, della Napoli del Settecento; La danza carmen ; Siciliani come carmen Consoli e Rosario Fiorello; Come la venere cantata da carmen Consoli; La fine... della “carmen ”; Cerca nelle Definizioni