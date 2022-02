Un tifoso di una squadra ligure... in breve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tifoso di una squadra ligure... in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DORIANO

Significato/Curiosità : Un tifoso di una squadra ligure... in breve

Serafino (tifoso) divenuto il tifoso più noto d'Italia. Fu fortunato tifoso della Unione Sportiva Pistoiese 1921 ai tempi della presidenza Melani, in cui la squadra arancione ...

