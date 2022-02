Lo è il terreno povero di acque e con vegetazioni erbose - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è il terreno povero di acque e con vegetazioni erbose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : STEPPOSO

Significato/Curiosità : Lo e il terreno povero di acque e con vegetazioni erbose

Torbiera (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) per di più l'ambiente limoso e con scarsa circolazione di acqua e quindi povero di ossigeno rende inospitale l'ambiente per i microrganismi. Il materiale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

