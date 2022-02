Tanti, parecchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tanti, parecchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MOLTI

Significato/Curiosità : Tanti, parecchi

Aggettivo e pronome indefinito In Italia ci sono molte città storiche. Quest'anno il ciliegio ha dato tanti frutti. possono dunque assumere il ruolo di pronome: Le città storiche in ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

