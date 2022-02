Spiazzo circolare per il traffico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spiazzo circolare per il traffico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ROTATORIA

Significato/Curiosità : Spiazzo circolare per il traffico

Moderazione del traffico gli effetti negativi prodotti dal traffico e dalla velocità dei veicoli. Gli interventi di moderazione del traffico rappresentano un utile strumento di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

