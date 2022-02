Sorvegliare da vicino un avversario sul campo di calcio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sorvegliare da vicino un avversario sul campo di calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 7 lettere : MARCARE

Significato/Curiosità : Sorvegliare da vicino un avversario sul campo di calcio

Pallacanestro (reindirizzamento da campo da basket) compito di Sorvegliare e difendere una zona di competenza, qualunque avversario vi si trovi. La difesa a zona lascia più possibilità agli avversari di tirare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

