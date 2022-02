Il santo più venerato dai baresi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il santo più venerato dai baresi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NICOLA

Significato/Curiosità : Il santo piu venerato dai baresi

San Nicola di Bari (reindirizzamento da San Nicolò (santo)) Myra, venerato come santo dalla Chiesa cattolica, dalla Chiesa ortodossa e da diverse altre confessioni cristiane. Viene considerato un santo miroblita ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

Altre definizioni con santo; venerato; baresi; santo del 1 ottobre; Uno di essi colpì e affondò la santo Stefano; Il santo da Padova; Il santo ... brasiliano; Viene venerato ; Un vecchio venerato in Oriente; venerato personaggio famoso; E' molto venerato in Asia; Il ruolo dell ex calciatore Franco baresi ; __ baresi : ex del Milan; Il santo dei baresi ; Confinano con le baresi ; Cerca nelle Definizioni