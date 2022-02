Punto della traiettoria di un corpo celeste in cui questo è più vicino al Sole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Punto della traiettoria di un corpo celeste in cui questo è più vicino al Sole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PERIELIO

Significato/Curiosità : Punto della traiettoria di un corpo celeste in cui questo e piu vicino al Sole

Sole stella sembra compiere in un anno un tragitto lungo la fascia zodiacale che varia di giorno in giorno. La traiettoria descritta dal Sole, rilevata determinando ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

