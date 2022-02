Prono, piegato in avanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prono, piegato in avanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CHINO

Significato/Curiosità : Prono, piegato in avanti

Stacco da terra Esistono due tipi di impugnature: l'overhand (palmo prono) o il mixed overhand-underhand (un palmo prono e uno supino) (chiamato talvolta anche "offset","presa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

Altre definizioni con prono; piegato; avanti; Il prono stico atteso dall oracolo; Ricoprono il villoso; Un prono me femminile; Aprono le classifiche; Materiale che era impiegato per tute antincendio; piegato all altrui volere; Lo è l impiegato che lavora in municipio; Un alcaloide vegetale impiegato come sedativo; Il davanti della camicia; L articolo... davanti a Vegas; Uno avanti negli anni; Si mettono avanti per non cadere;