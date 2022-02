Nativo di una provincia romagnola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nativo di una provincia romagnola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RAVENNATE

Significato/Curiosità : Nativo di una provincia romagnola

Lingua emiliano-romagnola L'emiliano-romagnolo (nome Nativo: emilià n-rumagnòl) è una lingua, o continuum linguistico, divisa in due principali varietà : l'emiliano e il romagnolo. L'emiliano-romagnolo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

Altre definizioni con nativo; provincia; romagnola; Così viene detto l abbigliamento... non impegnativo ; Impegnativo , difficile; Articolo indeterminativo femminile; nativo di Seoul; Storica località in provincia di Treviso; Città in provincia di Ancona; provincia pugliese; provincia dell Emilia; Tipica focaccia romagnola ; Località romagnola col circuito Marco Simoncelli; Città romagnola famosa per la movida estiva; La tipica musica romagnola ; Cerca nelle Definizioni