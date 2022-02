Native di certe zone del Friuli o dell Alto Adige - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Native di certe zone del Friuli o dell Alto Adige. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LADINE

Significato/Curiosità : Native di certe zone del Friuli o dell Alto Adige

Lingua friulana (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) Carniola, and Friuli., 1673, p. 132. ^ Giovanni Frau, I dialetti del Friuli, Udine, Società Filologica Friulana, 1984, pp. 14-16. ^ Friuli Venezia Giulia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

