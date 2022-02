Località laziale che conserva resti pregevoli di età romana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Località laziale che conserva resti pregevoli di età romana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OSTIA

Significato/Curiosità : Localita laziale che conserva resti pregevoli di eta romana

Formia (categoria Pagine che utilizzano Timeline) stata una località turistica molto apprezzata in epoca romana come testimoniano i numerosi resti di ville, tra le quali celebri erano quelle di Mamurra ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

