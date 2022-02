L isola in cui Penelope attese il ritorno di Ulisse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L isola in cui Penelope attese il ritorno di Ulisse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ITACA

Significato/Curiosità : L isola in cui Penelope attese il ritorno di Ulisse

Odissea (miniserie televisiva) (reindirizzamento da Le avventure di Ulisse (sceneggiato televisivo)) Gli attori protagonisti furono Bekim Fehmiu nel ruolo di Ulisse e Irene Papas nel ruolo di Penelope. Fu diretto da Franco Rossi con Piero Schivazappa e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

