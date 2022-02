Lo è la forma dell esedra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è la forma dell esedra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : SEMICIRCOLARE

Significato/Curiosità : Lo e la forma dell esedra

Piazza della Repubblica (Roma) (reindirizzamento da Piazza esedra) 12°29'47?E? / ?41.9025°N 12.496389°E41.9025; 12.496389 Piazza della Repubblica, precedentemente nota come piazza dell'esedra o semplicemente piazza esedra, è una ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

La procedura di accesso a un sistema informa tico; forma ggio da grattugiare; Vendono informa zioni segrete; Si forma no per ballare; Raimondo, principe di San Severo, dell a Napoli del Settecento; Native di certe zone del Friuli o dell Alto Adige; Una valle dell a Lombardia; Divinità greca protettrice dell a vegetazione e dell a vite; Massiccio dell e Alpi Graie; Anagramma di esedra che rima con compare;