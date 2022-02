Un fiume che scorre in Baviera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un fiume che scorre in Baviera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ISAR

Significato/Curiosità : Un fiume che scorre in Baviera

Elba (fiume) dell?Elster Bianco, che sfocia nella Saale e scorre per lunghi tratti su terreni argillosi. L?Oste (153 km) sfocia nell?estuario dell?Elba. Essa ha un collegamento ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

Altre definizioni con fiume; scorre; baviera; fiume dell oltretomba greco e latino; Un salto... del fiume ; Il fiume di Khartum; Il fiume di Bassano; Il fiume che scorre nella Valcamonica; scorre tra Europa e Asia; scorre voli... come sfere; scorre nel Siracusano; Uno tradotto a Monaco di baviera ; Fiume della baviera ; Città della baviera ; Nel Galles e in baviera ; Cerca nelle Definizioni