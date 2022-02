Esprime il proprio parere in trasmissioni televisive - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esprime il proprio parere in trasmissioni televisive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : OPINIONISTA

Significato/Curiosità : Esprime il proprio parere in trasmissioni televisive

Fiorello (categoria Cantanti in attività) 1983, nonostante il parere contrario della famiglia, accetta di fare il capo-animatore in Costa d'Avorio; d'inverno invece viene mandato in località sciistiche ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

Altre definizioni con esprime; proprio; parere; trasmissioni; televisive; esprime contrapposizione; Si esprime in una cabina; Dire, esprime re; Si fanno esprime ndo pareri; È proprio un bel tomo; Ferito nell amor proprio ; Non è proprio sec... ma quasi; Quel tipo non ha proprio testa; Come un parere dato senza pregiudizi; Lo è un parere opposto a un altro; Un parere chiesto a un tecnico; Lo è il parere di chi dissente; Nelle trasmissioni televisive consente di eliminare molti fili; Nelle trasmissioni TV è il contrario della diretta; Servono per le trasmissioni di dati; trasmissioni come Morgana di Michela Murgia ing; Nelle trasmissioni televisive consente di eliminare molti fili; Ha diverse reti televisive ; Possono essere radiofoniche e televisive ; La fascia di trasmissioni televisive prima dei TG più seguiti; Cerca nelle Definizioni