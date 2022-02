Era un campo per prigionieri tedesco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era un campo per prigionieri tedesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STALAG

Significato/Curiosità : Era un campo per prigionieri tedesco

campo di concentramento di Auschwitz (disambigua). Il campo di concentramento di Auschwitz (in tedesco: Konzentrationslager Auschwitz, abbreviato KL Auschwitz o anche KZ Auschwitz) è stato un vasto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

Altre definizioni con campo; prigionieri; tedesco; Non entrano mai in campo ; Scendono su un campo ; Il campo ... ideale per un picnic; Pari in campo ; prigionieri ... in pegno; prigionieri ; La Lex a tutela degli averi dei prigionieri lat; Accomunano pneumatici... e prigionieri ; Matematico tedesco che diede nome al nastro non orientabile; Il principale porto tedesco ; Pastore tedesco ; II... in tedesco ; Cerca nelle Definizioni