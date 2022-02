Divinità greca protettrice della vegetazione e della vite - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Divinità greca protettrice della vegetazione e della vite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : AGATODEMONE

Significato/Curiosità : Divinita greca protettrice della vegetazione e della vite

Divinità della mitologia greca gli dèi della religione dell'antica Grecia e altre figure divine o semi-divine della mitologia greca. I Greci hanno creato immagini di divinità per diversi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

Altre definizioni con divinità; greca; protettrice; della; vegetazione; della; vite; Effige di una divinità ; divinità domestiche romane; Massima divinità nordica; Una spietata divinità cananea; I fedeli della Chiesa greca ; Quella greca è la colofonia; Isola greca vicino a Mykonos; La consonante greca leggibile in facsimile; La santa che viene invocata come protettrice della vista; La santa protettrice dei musicisti; Raimondo, principe di San Severo, della Napoli del Settecento; Una valle della Lombardia; Sulla schedina indica la vittoria della squadra che gioca in casa; Cosi è l indole della pecora; È ricca di lussureggiante vegetazione ; La divisa che si confonde con la vegetazione ; Pianura arida in cui predomina la vegetazione bassa; Un ambiente arido e privo di vegetazione ; Raimondo, principe di San Severo, della Napoli del Settecento; Una valle della Lombardia; Sulla schedina indica la vittoria della squadra che gioca in casa; Cosi è l indole della pecora; Sono pari nella vite ; Parassita della vite ; Il vite llo... con i capperi; L imperatore romano a cui succedette vite llio; Cerca nelle Definizioni