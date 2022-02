È disposta all interno del binario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È disposta all interno del binario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : CONTROROTAIA

Significato/Curiosità : e disposta all interno del binario

Segnalamento ferroviario in Italia (categoria Sicurezza e segnalamento) nelle linee a doppio binario banalizzate, ossia atte a far circolare i treni con le apparecchiature di sicurezza sia sul binario di sinistra che su quello ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

Altre definizioni con disposta; interno; binario; disposta in piedi; Serie bendisposta e ordinata; disposta verticalmente; Una non disposta al sorriso; Le spie che agiscono dall interno ; Il mare interno su cui si affaccia Baku; Come i cerchi inseriti all interno di un poligono; Cortile interno tipico delle case spagnole; Un elemento del binario ; Galleria con il binario ; Composto binario con due atomi di zolfo; Formano il binario ;