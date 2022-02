Un dipartimento dei nostri servizi segreti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un dipartimento dei nostri servizi segreti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : DIS

Significato/Curiosità : Un dipartimento dei nostri servizi segreti

servizi segreti italiani I servizi segreti italiani (SSI) sono l'insieme degli organi e delle autorità dei servizi segreti e di intelligence della Repubblica Italiana. Hanno il ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

Altre definizioni con dipartimento; nostri; servizi; segreti; Il fiume e il dipartimento con Albi; dipartimento francese che ha per capoluogo Tolone; Si trova nel dipartimento delle Deux-Sèvres; Capoluogo del dipartimento del Loir-et-Cher; I nostri vicini occidentali; L augurio che rivolgiamo ai nostri lettori; Il Granducato dei giorni nostri ; Come le stelle a cui esprimere i nostri desideri; Un comodo servizi o per ciclisti di città; I servizi segreti statunitensi sigla; Il servizi o del tennista; Raggruppa le attività produttive al servizi o della grande industria; I servizi segreti statunitensi sigla; segreti intenti; Ha completato i riti segreti della cerchia; Incontri segreti ; Cerca nelle Definizioni