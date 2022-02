Crudele come un tiranno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Crudele come un tiranno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TRUCE

Significato/Curiosità : Crudele come un tiranno

tiranno antica tiranno era colui che si proclamava signore di una città, assumendone qualsiasi tipo di potere, sia civile che militare. Il termine "tiranno" è di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

Selvaggio, crudele ; Le si paragona una persona crudele e vile; Spietato, crudele ; Violenza crudele che suscita raccapriccio; come la pala dell elice in movimento; Oscillare... come una nave; Un flm come Quo vadis e Via col vento; Berlino ne ha preso il posto come capitale; tiranno d Agrigento; La soffoca il tiranno ; Fu tiranno di Siracusa; Divenne tiranno di Siracusa nel 316 a.C;