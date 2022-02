Cosi è detto un paramedico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cosi è detto un paramedico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosità : Cosi e detto un paramedico

Episodi di 9-1-1: Lone Star (seconda stagione) (sezione Un giorno) rimangono intrappolati in un campo minato fatto in casa, la 126 viene chiamata per soccorrerli. Tommy chiede al nuovo paramedico di assistere il capitano ...