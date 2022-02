Al collezionista piace completa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Al collezionista piace completa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RACCOLTA

Significato/Curiosità : Al collezionista piace completa

Mario Rimoldi (categoria Senza fonti - collezionisti) quadro che ho di fronte da trent'anni e mi piace sempre di più. Non saprei staccarmene. Un collezionista si sente un po' come il padre dei suoi quadri ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

Altre definizioni con collezionista; piace; completa; Per il collezionista e un bocconcino; Come i pezzi che il collezionista preferisce; Un oggetto introvabile per il collezionista ; La cerca il collezionista ; Scrisse Le piace Brahms; Si riapre ricordando fatti spiace voli; All umorista piace cercare quello comico; A molti piace macchiato; completa mente priva di danni; completa inattività; Ciò che serve per completa re; completa no i lavandini; Cerca nelle Definizioni