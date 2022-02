Celebre medico e filosofo arabo del XII secolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Celebre medico e flosofo arabo del XII secolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : AVERROÈ

Significato/Curiosità : Celebre medico e filosofo arabo del XII secolo

XI secolo (980-1037), medico e filosofo arabo, autore del Canone di medicina Guglielmo il Conquistatore (1027 - 9 settembre 1087), duca di Normandia e re d'Inghilterra ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

Altre definizioni con celebre; medico; filosofo; arabo; secolo; Un celebre brigante romagnolo; L Agnes celebre mezzosoprano; celebre filosofo olandese; celebre vedette parigina della prima metà del secolo scorso; medico specialista in riabilitazione motoria; Sa valutarli il medico ; Samuel Jones, medico britannico che per primo descrisse la celiachia; Il medico vi fissa le radiografie per osservarle; Celebre filosofo olandese; __ Smith, filosofo ; Il grande filosofo di Córdoba; Il nome del filosofo Juvalta; Fu prodigo quello della parabo la; Un sultanato arabo ; Il prodigo di una parabo la; Tiri con ampie parabo le; Celebre vedette parigina della prima metà del secolo scorso; Cento fanno un secolo ; Michele, poeta del XV secolo noto come Tarcaniota; Georges famoso cantautore francese del secolo scorso; Cerca nelle Definizioni