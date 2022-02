Carburante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Carburante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BENZINA

Significato/Curiosità : Carburante

Carburante per dosare il Carburante e l'aria comburente, prima della immissione in camera di combustione. In senso figurato la parola Carburante ha finito per indicare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

Altre definizioni con carburante; carburante per auto alternativo alla benzina; Il carburante che consente di risparmiare; Un carburante non più in uso; L'altezza del carburante ; Cerca nelle Definizioni