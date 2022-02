Berlino ne ha preso il posto come capitale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Berlino ne ha preso il posto come capitale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : BONN

Significato/Curiosità : Berlino ne ha preso il posto come capitale

Berlino Berlino (AFI: /ber'lino/; in tedesco: Berlin, [b??? 'li?n], ascolta[?·info]) è la capitale e maggiore città della Germania. Città-land e sede del governo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

