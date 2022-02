Astronomo e matematico greco nato a Samo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Astronomo e matematico greco nato a Samo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ARISTARCO

Significato/Curiosità : Astronomo e matematico greco nato a Samo

Aristarco di Samo Samo (in greco antico: ???sta???? ? S?µ???, Arístarchos ho Sámios; Samo, 310 a.C. circa – 230 a.C. circa) è stato un Astronomo greco antico. nato a Samo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

