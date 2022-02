L arte in cui eccelse Canova - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L arte in cui eccelse Canova. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SCULTURA

Significato/Curiosità : L arte in cui eccelse Canova

Giuseppe Casciaro pastello eccelse e ben presto fu considerato uno dei migliori, tra i pastellisti italiani dell'epoca. Fu essenzialmente un paesaggista e produsse in particolare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

Altre definizioni con arte; eccelse; canova; Lo slancio preso alla parte nza; Ne fa parte la Màrsica; L arte di discutere per il gusto della discussione; L arte di lavorare il legname; Hanno menti eccelse ; Adorano la Trimurti + sono eccelse quelle dei geni; Titolo formale che sta per eccelse qualità; L'arte in cui eccelse Dante; Straccio, canova ccio; canova la ritrasse più volte; Ne lasciò molte canova ; Il mitico re di Argo che fondò canova e Brindisi; Cerca nelle Definizioni