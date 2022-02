Acido essenziale per ogni forma di vita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Acido essenziale per ogni forma di vita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : RNA

Significato/Curiosità : Acido essenziale per ogni forma di vita

AmminoAcido (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) definiti "essenziali". Un amminoAcido è definito essenziale se all'interno dell'organismo non sono presenti le strutture (enzimi, proteine di sintesi) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

