Abitavano un antichissima regione palestinese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abitavano un antichissima regione palestinese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EDOMITI

Significato/Curiosità : Abitavano un antichissima regione palestinese

Storia della Sardegna fenicio-punica sconosciuta agli autoctoni dei territori interni: la città. I clan nuragici Abitavano in cantoni, ossia vasti territori ben definiti e controllati tramite torri ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

