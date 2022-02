Unità d attacco della Marina Militare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unità d attacco della Marina Militare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SILURANTE

Significato/Curiosità : Unita d attacco della Marina Militare

Marina Militare (Italia) La Marina Militare costituisce una delle quattro forze armate della Repubblica Italiana, insieme a Esercito Italiano, Aeronautica Militare e Arma dei ...

Altre definizioni con unità; attacco; della; marina; militare; Un fautore dell unità d Italia; Comunità ... domestica; unità di peso dell orafo; Antiche unità di misura greche di capacità per aridi; Lanciare un attacco ; Un attacco dello schermidore; Una rapida manovra d attacco nel calcio; Protetti da un attacco ; I fianchi della porta; Il davanti della camicia; __ della Quercia, scultore; Un Antonella della tivù; La marina no gli studenti svogliati; Un nodo dei marina i; Preoccupa il marina io; Una gobba marina ; Segue l A vanti militare ; Un grosso veicolo militare ; Grande ingegnere militare francese del Seicento; militare e patriota italiano del primo Novecento; Cerca nelle Definizioni