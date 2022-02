La definizione e la soluzione di: È tipica delle malattie non gravi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BENIGNITÀ

Significato/Curiosità : e tipica delle malattie non gravi

Malattia di Parkinson agitante è una malattia neurodegenerativa. I sintomi motori tipici della condizione sono il risultato della morte delle cellule che sintetizzano e rilasciano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 7 febbraio 2022

Altre definizioni con tipica; delle; malattie; gravi; Larga sala con le pareti a vetro, tipica delle vecchie ville di lusso; Indicazione Geografica tipica ; tipica canzone tedesca; È tipica dei superficiali; L inizio delle vacanze; Località delle Marche con una Rocca dei Malatesta; L arte delle ugole d oro; Quelli d olivo vengono benedetti la Domenica delle Palme; Lo studio delle malattie della vecchiaia; L ente delle malattie professionali; malattie ereditarie; Premunirsi contro malattie infettive; Si dice di donna... durante la gravi danza; Studia gravi tazione e relatività; gravi da, incinta; Aggravi finanziari; Cerca nelle Definizioni