La definizione e la soluzione di: Ideò l alfabeto per i ciechi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BRAILLE

Significato/Curiosità : Ideo l alfabeto per i ciechi

Antonio Michela Zucco scrittura fonetica sono tuttora molto recenti. Ideò un meccanismo per riuscire a registrare con assoluta precisione i simboli corrispondenti a raggruppamenti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 7 febbraio 2022

