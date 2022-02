La definizione e la soluzione di: Centro sulla Dora Riparia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SUSA

Significato/Curiosità : Centro sulla Dora Riparia

Dora Riparia (nasce al Moncenisio e termina nella Dora Riparia a Susa). Rio Prebec (nasce sulla Grand'Uia e raggiunge la Dora Riparia nella frazione Vernetto di Chianocco) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 7 febbraio 2022

