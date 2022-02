La definizione e la soluzione di: La vedova donizettiana protagonista del Don Pasquale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NORINA

Significato/Curiosità : La vedova donizettiana protagonista del Don Pasquale

Desirée Rancatore (categoria Italiani del XXI secolo) accompagnando la produzione in una tournée tra Nagoya, Osaka e Tokyo sotto la direzione di Antonino Fogliani. Riprende il personaggio donizettiano anche all'Opera ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 6 febbraio 2022

