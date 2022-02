La definizione e la soluzione di: Valuta depositata e scambiata su mercati diversi da quello di emissione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : EURODIVISA

Significato/Curiosità : Valuta depositata e scambiata su mercati diversi da quello di emissione

Storia della banca (categoria Voci con modulo citazione e parametro coautori) fusioni non hanno risparmiato le banche di emissione. La globalizzazione e la necessità di competere su mercati sempre più allargati hanno indotto molte ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 6 febbraio 2022

