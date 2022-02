La definizione e la soluzione di: Tentò di volare con ali di cera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ICARO

Significato/Curiosità : Tento di volare con ali di cera

Falco peregrinus (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) sottospecie. Il dorso e le ali appuntite degli adulti sono solitamente di un colore che va dal nero bluastro al grigio ardesia, con alcune striature caratteristiche ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 6 febbraio 2022

Altre definizioni con tentò; volare; cera; Il re lapita che tentò di rapire Proserpina; Attentò al fratello Geta; tentò un mitico volo; tentò il volo umano; Fa volare parole grosse; Insegna a volare ; Una luce che può agevolare i piloti in volo; Si spiegano per volare ; Viva, sincera ; Prepara discorsi che altri pronuncera nno; Tipo di cera mica vetrificata; Dà dolori viscera li; Cerca nelle Definizioni