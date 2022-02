La definizione e la soluzione di: Rimedia allo strappo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TOPPA

Significato/Curiosità : Rimedia allo strappo

Tricotillomania (sezione Tipologie di strappo) dello strappo stesso. Si possono individuare due differenti tipologie di strappo: focused hair pulling, se il soggetto ricorre intenzionalmente allo strappo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 6 febbraio 2022

