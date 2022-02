La definizione e la soluzione di: Lo è la ribollita toscana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ZUPPA

Significato/Curiosità : Lo e la ribollita toscana

ribollita minestre di verdura anche la ribollita diventa sempre più gustosa ogni volta che viene "ribollita" sul fuoco. Nella cucina toscana vi era anche una zuppa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 6 febbraio 2022

