Soluzione 7 lettere : TENSORI

Significato/Curiosità : I muscoli per la contrazione di un organo

Muscolo quelle a contrazione rapida che garantiscono velocità, e fibre rosse, fibre specializzate in contrazione lenta garantendo resistenza, il muscolo ha quattro ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 6 febbraio 2022

