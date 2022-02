La definizione e la soluzione di: Magri per il lungo digiuno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : EMACIATI

Significato/Curiosità : Magri per il lungo digiuno

Mahatma Gandhi (categoria Nati il 2 ottobre) intraprende un digiuno a oltranza per protestare contro il provvedimento del governo MacDonald che istituisce elettorati separati per gli intoccabili. Per Gandhi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 6 febbraio 2022

Altre definizioni con magri; lungo; digiuno; Molto magri ; Chi la segue. dimagri sce; Esageratamente magri ; Costringe chi vuol dimagri re a bere molto; Ampie insenature lungo la costa; Violento moto ondoso lungo la costa; Può passeggiare su un lungo Po; Evita che l acqua coli dal tetto lungo il muro; digiuno prolungato; L ha vuota chi è a digiuno ; Lo è chi digiuno ; Il mese del digiuno per i Musulmani; Cerca nelle Definizioni