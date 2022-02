La definizione e la soluzione di: Intimazione con minaccia di pena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : COMMINATORIA

Significato/Curiosità : Intimazione con minaccia di pena

Carlo Magno (categoria Voci biografiche con codici di controllo di autorità) venne comminata la pena capitale, poi permutata in un ritiro forzato nel monastero di Prüm con l'obbligo di farsi tonsurare e di osservare il silenzio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 6 febbraio 2022

Altre definizioni con intimazione; minaccia; pena; intimazione d arresto; intimazione d arresto; Un intimazione ; intimazione a non fare; Si mostra minaccia ndo; Si minaccia di farli vedere verdi; Il domatore le minaccia alle belve; Una minaccia per i denti; Una pena capitale; Scontano la pena in prigione; Sporca la fedina pena le; Appena è composta diventa... cosa passata; Cerca nelle Definizioni