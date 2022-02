La definizione e la soluzione di: Grande città del Canada posta sul lago Ontario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TORONTO

Significato/Curiosità : Grande citta del Canada posta sul lago Ontario

lago Ontario Il lago Ontario (in inglese Lake Ontario) è uno dei cinque Grandi Laghi del Nordamerica. Si trova al confine fra Stati Uniti (stato di New York) e Canada ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 6 febbraio 2022

Altre definizioni con grande; città; canada; posta; lago; ontario; Il grande filosofo di Córdoba; La più grande della Terra è la Groenlandia; Una grande produttrice di riso; Un grande romanziere russo; La città natale di Milziade; città in provincia di Ancona; La città molisana dei merletti; La città dei promessi sposi; Le cascate tra USA e canada ; La grande città del canada anticamente detta York; Ne fanno parte gli USA e il canada ; Lingua parlata in UK, USA, Australia, canada ..; Modificare la proposta di legge; Appena è composta diventa... cosa passata; Sigla di un imposta ; La risposta al grazie; 11 lago di Lovere; Altro nome del lago Sebino; Gli Africani di lago s; lago salato del Gibuti; Moto involontario ; Un moto involontario ; Movimento ritmico e involontario degli occhi; Un gol involontario ; Cerca nelle Definizioni