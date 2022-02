La definizione e la soluzione di: Estrarre i file contenuti in un archivio ZIP. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : DECOMPRIMERE

Significato/Curiosità : Estrarre i file contenuti in un archivio ZIP

7-Zip impostazione predefinita, 7-Zip crea archivi di formato 7z, con l'estensione .7z. Ciascun archivio può contenere più file e cartelle. La compressione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 6 febbraio 2022

