La definizione e la soluzione di: Un esperto in materia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CONOSCITORE

Significato/Curiosità : Un esperto in materia

Effetto Dunning-Kruger individui poco esperti e competenti in un campo tendono a sopravvalutare le proprie abilità autovalutandosi a torto esperti in materia. Come corollario ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 6 febbraio 2022

